Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу контрнаступления ВСУ. У него спросили у эфире телемарафона, есть ли надежда, что американские танки Abrams приедут в Украину вовремя и примут участие в операции, передает 24 Канал.

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Кулеба сделал важную оговорку

Глава МИД Украины призвал не мыслить только этим контрнаступлением. Министр заявил, что это он также отмечает во время общения с западными партнерами.

Не надо смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. У нас будет в Украине столько контрнаступлений, сколько нужно для того, чтобы выгнать Россию с нашей территории.

– заметил Кулеба.

Украина ожидает больше оружия и техники

По словам министра, что-то из помощи приходит прямо сейчас. В качестве примера он привел БМП Bradley, которые Украина уже получила от США. Как пояснил глава украинской дипломатии, американский танк Abrams является гораздо более сложной конструкцией, чем немецкий Leopard.

Кулеба призвал помнить, что Украине так же понадобятся танки, БТР и другая техника для возможных последующих кампаний.

Если мы за это контрнаступление освободим всю Украину – слава Богу. Всем поблагодарим, скажем: "Молодцы",

– сказал министр.

Он добавил, что на войне нужно думать на 2 – 3 шага вперед.

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