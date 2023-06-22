Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ известно количество российских войск на временно оккупированных территориях и ресурсов, которые они имеют.

Читайте также На юге есть наше движение вперед, – Зеленский рассказал об ожесточенных боях на фронте

"Сценарно это выглядит так: формировочные операции на разных направлениях; тестировочные операции на разных направлениях; небольшое продвижение вперед – наши парни уже вгрызлись в оборону; параллельно – увеличение интенсивности огня по тыловому обеспечению, в том числе по разрыву транспортного обеспечения российских оккупационных группировок", – объяснил чиновник.

Сложная ситуация на оккупированных территориях

Михаил Подоляк отметил, что ситуация на временно оккупированных Россией территориях Украины достаточно тяжелая. Приблизительно 20 тысяч полей заминировано, оккупанты все забетонировали, настроили много фортификаций, вырыли окопы, расконсервировали и завезли старую технику, из танков Т-64 и Т-65 сделали определенные стационарные точки огня.

Кроме того, как рассказал советник главы ОПУ, россияне ввезли туда огромное количество мобилизованных. И хоть захватчики плохо подготовлены, но все равно стреляют в направлении Украины.

Заминировано все, что можно. Это один из трагедийных моментов после войны. Россия пришла "освободить" Восток Украины, как они говорили, потому что там якобы население "нуждалось в помощи России". Они его полностью уничтожают, там сегодня невозможно жить. Они будут продолжать уничтожать социальную инфраструктуру до конца войны. То есть до момента, пока мы их не выгоним со своей территории,

– подчеркнул он.

Чиновник отметил, что нужно будет время, чтобы сломать россиян. ВСУ готовы к этому психологически, однако Украине крайне необходимы истребители F-16, чтобы выбить последний "козырь" России – тактическую авиацию и вертолеты.

Контрнаступление ВСУ: последние новости