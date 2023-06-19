Это в эфире 24 Канала отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он объяснил, что сейчас следует делать.
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Верим в ВСУ
Секретарь СНБО подчеркнул, много было внимания приковано к украинскому контрнаступлению и многие ожидали мгновенных результатов. Впрочем, это не работа дней или недель.
Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц,
– подчеркнул Данилов.
Алексей Данилов об украинском контрнаступлении: смотреть видео
Чиновник подчеркнул, что украинские защитники придерживаются четкой тактики и разработанной стратегии. И в этой ситуации остается ждать и верить.
"Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет", – добавил секретарь СНБО.
ВСУ освобождают украинские земли: последние новости
- Украинские военные продолжают успешно наступать на Таврическом направлении. ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Юге Украины, среди которых – село Пятихатки. Это 19 июня подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. Освободить указанные территории удалось в результате двух недель успешных операций.
- Также украинские защитники освободили населенные пункты и в Донецкой области. В частности, 12 июня стало известно о деоккупации поселка Сторожево. Его освободили морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Остроградского. Как отметили в пресс-службе ОБМП, в результате зачистки села было уничтожено около полусотни оккупантов, а также четыре захватчика взяты в плен.
- Накануне сообщили об освобождениеи села Нескучное Донецкой области и поселка Благодатное, которое граничит с Запорожской. Наши воины проявили смекалку во время штурма вражеских позиций. В сети показали как сейчас выглядят деоккупированные населенные пункты.