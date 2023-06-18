Корреспонденты 24 Канала сделали фотографии освобожденных сел. Эти фото ошеломляют.

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Как выглядит освобожденное Нескучное в Донецкой области / Фото 24 Канала

Так выглядит теперь освобожденное Нескучное. 10 июня украинские военные отбросили российскую армию из этого донецкого села.

Каким было Нескучное до вторжения

Этот населенный пункт является частью Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Его площадь – 1,213 квадратных километров. До вторжения здесь жили более 600 человек.



В Нескучном все дома разрушены / Фото 24 Канала

Теперь там ни одного жителя и все дома разбиты. На улицах до сих пор лежат трупы оккупантов.

Кто освободил Нескучное

Флаг над селом Нескучное подняли бойцы 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129 ОБр сил Территориальной Обороны ВСУ.

Контрнаступательная операция происходила под командованием майора Александра Грищука. По его словам, бои за населенный пункт продолжались двое суток и только после этого противник начал отступать.

Фото освобожденного Сторожевого

Вашему вниманию ВСУ освободили еще один поселок в Донецкой области: флаг Украины взвился над Сторожевым

Еще один населенный пункт Донетчины благодаря одесским морпехам дома. Населенный пункт после 15 месяцев в оккупации освободили.



Как выглядит освобожденное Сторожевое / Фото 24 Канала

Официально во время наступления украинские военные уничтожили около полусотни россиян. На сельской дороге сгорела техника и тела оккупантов, которые россияне бросили убегая. Украинский флаг здесь был поднят неделю назад – 11 июня.



Сторожевое освободили 11 июня / Фото 24 Канала

Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Как отметили в пресс-службе ОБМП, в результате зачистки села было уничтожено около полусотни оккупантов, а также четыре захватчика были взяты в плен.

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