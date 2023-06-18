Кореспонденти 24 Каналу зробили світлини звільненого села. Ці фото приголомшують.

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Який вигляд має звільнене Нескучне на Донеччині / Фото 24 Каналу

Такий вигляд тепер має звільнене Нескучне. 10 червня українські військові відкинули російську армію з цього донецького села.

Яким було Нескучне до вторгнення

Цей населений пункт є частиною Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Його площа – 1,213 квадратних кілометрів. До вторгнення тут жили понад 600 людей.



У Нескучному всі будинки зруйновані / Фото 24 Каналу

Тепер там жодного мешканця і кожен дім розбитий. На вулицях досі лежать трупи окупантів.

Хто звільнив Нескучне

Прапор над селом Нескучне підняли бійці 7 окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129 ОБр сил Територіальної Оборони ЗСУ.

Контрнаступальна операція відбувалась під командуванням майора Олександра Грищука. За його словами, бої за населений пункт тривали дві доби та лише після цього противник почав відступати.

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