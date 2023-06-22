Глава правительства подчеркнул, что российская армия тоже активно готовилась к контрнаступлению ВСУ. Несмотря на это, он заверил, что "оптимистично" смотрит на успех нашей армии.

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Шмигаль прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ

Денис Шмигаль выступил на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Там он рассказал, что в настоящее время украинская армия проводит "очень разумные наступательные действия", которые потребуют определенного времени.

Но мы намерены двигаться и идти вперед. И я абсолютно оптимистично настроен по освобождению всех наших земель, оккупированных россиянами,

– заявил премьер.

Кроме этого, глава правительства сказал, что контрнаступление – это ряд военных операций. Он подчеркнул, что иногда наши защитники наступают, а иногда должны защищаться от оккупантов.

Напоследок Шмигаль назвал основную причину, которая замедляет движение наших солдат – наставленные русскими минные поля. По его словам, россияне также готовились к тому, что мы будем освобождать наши оккупированные территории.

Ранее о замедлении темпов контрнаступления говорил и Зеленский