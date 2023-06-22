Глава правительства подчеркнул, что российская армия тоже активно готовилась к контрнаступлению ВСУ. Несмотря на это, он заверил, что "оптимистично" смотрит на успех нашей армии.
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Шмигаль прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ
Денис Шмигаль выступил на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Там он рассказал, что в настоящее время украинская армия проводит "очень разумные наступательные действия", которые потребуют определенного времени.
Но мы намерены двигаться и идти вперед. И я абсолютно оптимистично настроен по освобождению всех наших земель, оккупированных россиянами,
– заявил премьер.
Кроме этого, глава правительства сказал, что контрнаступление – это ряд военных операций. Он подчеркнул, что иногда наши защитники наступают, а иногда должны защищаться от оккупантов.
Напоследок Шмигаль назвал основную причину, которая замедляет движение наших солдат – наставленные русскими минные поля. По его словам, россияне также готовились к тому, что мы будем освобождать наши оккупированные территории.
Ранее о замедлении темпов контрнаступления говорил и Зеленский
- Владимир Зеленский 21 июня объяснил, почему ВСУ на фронте продвигаются "медленнее, чем хотелось бы". По его словам, россияне тоже готовились к наступлению наших войск.
- Президент подчеркнул, что контрнаступление происходит нелегко, поскольку 200 тысяч квадратных километров украинской территории заминировали российские войска. Кроме того, важным фактором является и сохранение жизни наших бойцов.
- Зеленский также отметил, что наше контрнаступление не является "голливудским фильмом", поэтому не стоит ожидать скорых результатов. К тому же он заверил, что украинские военные продвигаются так, как считают нужным, и не будут менять свои планы, несмотря на давление.