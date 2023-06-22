Глава уряду наголосив, що російська армія теж активно готувалася до контрнаступу ЗСУ. Попри це, він запевнив, що "оптимістично" дивиться на успіх нашої армії.
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Шмигаль прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ
Денис Шмигаль виступив на конференції з відновлення України у Лондоні. Там він розповів, що наразі українська армія проводить "дуже розумні наступальні дії", які потребуватимуть певного часу.
Але ми маємо намір рухатися і йти вперед. І я абсолютно оптимістично налаштований щодо звільнення всіх наших земель, окупованих росіянами,
– заявив прем'єр.
Крім цього, очільник уряду сказав, що контрнаступ – це низка військових операцій. Він підкреслив, що іноді наші захисники наступають, а часом мусять захищатися від окупантів.
Наостанок Шмигаль назвав основну причину, яка сповільнює рух наших солдатів – мінні поля, які наставили росіяни. За його словами, росіяни також готувалися до того, що ми звільнятимемо наші окуповані території.
Раніше про сповільнення темпів контрнаступу казав і Зеленський
- Володимир Зеленський 21 червня пояснив, чому ЗСУ на фронті просуваються "повільніший, ніж хотілося б". За його словами, росіяни теж готувалися до наступу наших військ.
- Президент наголосив, що контрнаступ відбувається нелегко, оскільки 200 тисяч кілометрів квадратних української території замінували російські війська. Крім цього, важливим фактором є і збереження життя наших бійців.
- Зеленський також зазначив, що наш контрнаступ не є "голлівудським фільмом", тому не варто очікувати швидких результатів. До того ж він запевнив, що українські військові просуваються так, як вважають за потрібне, і не змінюватимуть свої плани, попри тиск.