Глава уряду наголосив, що російська армія теж активно готувалася до контрнаступу ЗСУ. Попри це, він запевнив, що "оптимістично" дивиться на успіх нашої армії.

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Шмигаль прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ

Денис Шмигаль виступив на конференції з відновлення України у Лондоні. Там він розповів, що наразі українська армія проводить "дуже розумні наступальні дії", які потребуватимуть певного часу.

Але ми маємо намір рухатися і йти вперед. І я абсолютно оптимістично налаштований щодо звільнення всіх наших земель, окупованих росіянами,

– заявив прем'єр.

Крім цього, очільник уряду сказав, що контрнаступ – це низка військових операцій. Він підкреслив, що іноді наші захисники наступають, а часом мусять захищатися від окупантів.

Наостанок Шмигаль назвав основну причину, яка сповільнює рух наших солдатів – мінні поля, які наставили росіяни. За його словами, росіяни також готувалися до того, що ми звільнятимемо наші окуповані території.

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