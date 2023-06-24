Об этом 24 Каналу заявил командир подразделения аэроразведки "TERRA" Николай Волохов. Он отметил, что неудачи и поражения всегда являются удручающими для личного состава.

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"Представьте себе те силы, которые подвозят вместо тех бригад, которые мы уже частично уничтожили. Они понимают, что они заходят на место, где произошло поражение. И, собственно, это их достаточно сильно деморализует", – подчеркнул Волохов.

Оккупанты смотрят на своих предшественников, которые выходят побитыми оттуда. По крайней мере, о том, что россияне туда заходят без особой надежды, свидетельствует обычная логика и перехват.

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"Отдыха" в оккупантов нет

К тому же, ВСУ постоянно держат россиян под достаточно жестким контролем как средствами наблюдения, так и поражения. Начиная от САУ "Пион" до сброса боеприпасов с беспилотников. Украинские защитники не дают российской армии отдыхать ни днем, ни ночью. Также россияне не могут строить фортификационные постройки. Кроме того, у них нарушена логистика.

Впрочем, при этом важно не забывать, что нельзя недооценивать врага.

Есть у них разные – есть у них и "специалисты", и хорошие "специалисты". Но даже хорошие "специалисты", их возможности они умножаются на ту тактику и стратегию, которую использует командование,

– отметил командир подразделения аэроразведки "TERRA".

А оно любит пускать своих солдат "на забой" и ездить колоннами. Но нельзя думать, что враг слаб. Лучше думать, что он слишком силен. А потом разочароваться, увидев, что он слаб.

"Россияне на любой вкус и цвет. Так же, как и техника, и вооружение. Поэтому разное есть, но в целом враг, если говорить на военном языке, еще боеспособности не потерял. Но мы над этим работаем", – сказал Николай Волохов.

Ситуация на Бахмутском направлении