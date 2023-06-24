Кроме того, украинские защитники взяли в плен десяток оккупантов, а также отправили "на концерт Кобзона" нескольких солдат Путина. У наших бойцов есть и определенные продвижения на этом направлении.
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В 3 ОШБр рассказали об успехах ВСУ
Белецкий отметил, что 24 июня у бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады был достаточно плодотворный день. По его словам, наши бойцы совершили успешные наступательные действия на Бахмутском направлении, а также уничтожили военное формирование врага.
Сегодня наша бригада разгромила 3 батальона 57 гвардейской мотострелковой бригады России. Фактически, этот батальон прекратил существование как организованная военная сила,
– подчеркнул командир.
Белецкий рассказал об успехах ВСУ: смотрите видео
Кроме того, украинский военный рассказал, что наши защитники ликвидировали более 30 россиян. Также они ранили более полусотни захватчиков.
Напоследок Белецкий порадовал украинцев довольно хорошей новостью. Ведь в результате удачных тактических действий Вооруженных Сил западный берег канала Северский Донец – Донбасс полностью зачистили от россиян. Он заверил, что российского плацдарма на этом берегу больше не существует.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 24 июня рассказал, что на Бахмутском направлении украинские военные имеют некоторые успехи. По его словам, наши военные успешно продвигаются на этом направлении.
- Кроме того, Сырский также поблагодарил за отличную работу 45 отдельной артиллерийской бригады и аэроразведку 63 ОМБр, работающих на Луганском направлении. Он подчеркнул, что враг в Луганской области теряет свою технику,
- К тому же Вооруженные Силы недавно освободили территорию, которая находилась под оккупацией россиян еще с 2014 года. Речь идет о территориях близ Красногоровки в Донецкой области.
- Несмотря на это, замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что главный удар украинских военных еще впереди. Также она добавила, что контрнаступление проходит по плану. Однако не стоит ожидать очень быстрых результатов.