Крім того, українські захисники взяли у полон десяток окупантів, а також відправили "на концерт Кобзона" кількох солдатів Путіна. Наші бійці мають і певні просування на цьому напрямку.
Дивіться також Історична подія: ЗСУ звільнили частину території, яка була під окупацією з 2014 року
У 3 ОШБр розповіли про успіхи ЗСУ
Білецький наголосив, що 24 червня у бійців 3 окремої штурмової бригади був досить плідний день. За його словами, наші бійці провели успішні наступальні дії на Бахмутському напрямку, а також знищили військове формування ворога.
Сьогодні наша бригада розгромила 3 батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади Росії. Фактично, цей батальйон припинив існування, як організована військова сила,
– підкреслив командир.
Білецький розповів про успіхи ЗСУ: дивіться відео
Крім того, український військовий розповів, що наші захисники ліквідували понад 30 росіян. Також вони поранили більш ніж півсотні загарбників.
Наостанок Білецький потішив українців доволі гарною новиною. Адже внаслідок вдалих тактичних дій Збройних Сил західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас повністю зачистили від росіян. Він запевнив, що російського плацдарму на цьому березі – більше не існує.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 24 червня розповів, що на Бахмутському напрямку українські військові мають деякі успіхи. За його словами, наші військові вдало просуваються на цьому напрямку.
- Крім того, Сирський також подякував за чудову роботу 45 окремій артилерійській бригаді та аеророзвідці 63 ОМБр, які працюють на Луганському напрямку. Він підкреслив, що ворог в Луганській області втрачає свою техніку,
- До того ж Збройні Сили нещодавно звільнили територію, яка перебувала під окупацією росіян ще з 2014 року. Мовиться про території поблизу Красногорівки у Донецькій області.
- Попри це, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що головний удар українських військових ще попереду. Також вона додала, що контрнаступ проходить за планом, проте не варто очікувати дуже швидких результатів.