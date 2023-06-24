Крім того, українські захисники взяли у полон десяток окупантів, а також відправили "на концерт Кобзона" кількох солдатів Путіна. Наші бійці мають і певні просування на цьому напрямку.

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У 3 ОШБр розповіли про успіхи ЗСУ

Білецький наголосив, що 24 червня у бійців 3 окремої штурмової бригади був досить плідний день. За його словами, наші бійці провели успішні наступальні дії на Бахмутському напрямку, а також знищили військове формування ворога.

Сьогодні наша бригада розгромила 3 батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади Росії. Фактично, цей батальйон припинив існування, як організована військова сила,

– підкреслив командир.

Білецький розповів про успіхи ЗСУ: дивіться відео

Крім того, український військовий розповів, що наші захисники ліквідували понад 30 росіян. Також вони поранили більш ніж півсотні загарбників.

Наостанок Білецький потішив українців доволі гарною новиною. Адже внаслідок вдалих тактичних дій Збройних Сил західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас повністю зачистили від росіян. Він запевнив, що російського плацдарму на цьому березі – більше не існує.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ