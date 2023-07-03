Зауважимо, що близько 01:15 повітряну тривогу оголосили для мешканців Кіровоградської області. А вже майже через годину стало відомо про вибухи, які пролунали в регіоні.
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На Кіровоградщині працює ППО
Важливий момент! Під час повітряної тривоги у вашому населеному пункті – перебувайте в укритті. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.
Також нагадуємо, що фіксувати на фото та відео роботу ППО ні в якому разі не варто. Не забувайте, що ваша допитливість може коштувати вам життя. Крім того, ви можете стати коригувальником ворожого вогню. Якщо і це вас не зупинило, то не забувайте, будь ласка, про відповідальність та можливе покарання за зйомку роботи ППО.
Зауважимо, що у ніч проти 2 липня окупанти атакували Україну як "Шахедами", так і "Калібрами". Про результативність роботи ППО розповіли у Повітряних силах.
Скільки дронів і ракет збили 2 липня
- У роді військ зазначили, що російські загарбники запустили 8 "Шахедів" з південно-східного напрямку. Також атакували Україну 3 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр",
– кажуть у Повітряних силах.
- Щодо результативності роботи ППО, то всі 8 дронів-камікадзе та всі 3 крилаті ракети вдалося знищити.