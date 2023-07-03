Отметим, что около 1:15 воздушную тревогу объявили для жителей Кировоградской области. А уже почти через час стало известно о взрывах, прогремевших в регионе.

Читайте также В Херсоне россияне обстреляли аптеку и кафе: ранены

В Кировоградской области работает ПВО

01:15 Жителей Кировоградской области предупредили о возможной угрозе с неба. Поэтому их призвали отправиться к укрытиям и оставаться там, пока не будет сигнала об отбое.

01:42 Мониторинговый канал Monitor отметил, что угроза атаки "Шахедами" сохраняется сразу в четырех областях: Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Запорожской.

02:14 Monitor предупредил об угрозе атаки дронами жителей Черкасской и Кировоградской областей.

02:17 СМИ сообщают, что в Кировоградской области прогремели взрывы.

02:19 Воздушные силы решили успокоить жителей региона. В роде войск отметили, что в Кировоградской области слышали звуки работы ПВО.

Важный момент! Во время воздушной тревоги в вашем населенном пункте – находитесь в укрытии. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Также напоминаем, что фиксировать на фото и видео работу ПВО ни в коем случае не стоит. Не забывайте, что ваша любознательность может стоить вам жизни. Кроме того, вы можете стать корректировщиком вражеского огня. Если и это вас не остановило, то не забывайте об ответственности и возможном наказании за съемку работы ПВО.

Отметим, что в ночь на 2 июля оккупанты атаковали Украину как "Шахедами", так и "Калибрамы". О результативности работы ПВО рассказали в Воздушных силах.

Сколько дронов и ракет сбили 2 июля

В роде войск отметили, что российские захватчики запустили 8 "Шахедов" с юго-восточного направления. Также атаковали Украину 3 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона Воздушных Сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр",

– говорят в Воздушных силах.