У неділю, 2 липня, російська армія атакувала аптеку та кафе в одному з житлових кварталів Херсона. Внаслідок цього було поранено чоловіка. Окрім того, ситуацію прокоментували в Офісі Генерального прокурора.

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Удар по аптеці та кафе у Херсоні

Як зазначили в обласній військовій адміністрації регіону, ворожа армія вкотре здійснила злочин. Водночас постраждалому уже надають усю необхідну допомогу.

Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік. Йому на допомогу прямує швидка,

– йдеться у повідомленні.