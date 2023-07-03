Під час атаки російських військових було зафіксовано 4 прильоти по центру Сум. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідмомив, що внаслідок удару по житловому будинку загинула одна людина, пише 24 Канал.

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Через атаку "Шахедами" загинула людина й 16 – поранено

У Сумській ОВА уточнили інформацію щодо постраждалих. Окрім однієї загиблої людини, ще 16 отримали поранення.

Повідомляється, що внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

На світлинах видно, що після удару "Шахедами" в будинку майже вщент знищений цілий поверх.

Наслідки атаки "Шахедами" на Суми 3 липня / Фото Суспільне, ДСНС та телеграм-каналу "Ми Україна"

Наразі тривають роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. У ДСНС повідомили, що ворожі удари призвели до значних руйнувань у середмісті Сум.

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Наслідки атаки "Шахедами" по Сумах: дивіться відео (Джерело відео: Суспільне)

За даними рятувальників, проводиться розбір зруйнованих конструкцій, гасіння відкритих осередків горіння та порятунок людей. Всього на місці події працює близько ста рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС України.

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