Во время атаки российских военных было зафиксировано 4 прилета по центру Сум. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в результате удара по жилому дому погиб один человек, пишет 24 Канал.

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Из-за атаки "Шахедами" погиб человек и 16 ранены

В Сумской ОВА уточнили информацию о пострадавших. Кроме одного погибшего человека, еще 16 получили ранения.

Сообщается, что в результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.

На фотографиях видно, что после удара "Шахедами" в доме почти полностью уничтожен целый этаж.

Последствия атаки "Шахедами" на Сумы 3 июля / Фото Суспільне, ГСЧС и телеграмм-канала "Ми Україна"

В настоящее время продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара. В ГСЧС сообщили, что вражеские удары привели к значительным разрушениям в центре Сум.

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Последствия атаки "Шахедами" по Сумам: смотрите видео (Источник видео: Суспільне)

По данным спасателей, проводится разбор разрушенных конструкций, тушение открытых очагов горения и спасение людей. Всего на месте происшествия работает около ста спасателей и 19 единиц техники ГСЧС Украины.

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