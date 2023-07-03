Во время атаки российских военных было зафиксировано 4 прилета по центру Сум. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в результате удара по жилому дому погиб один человек, пишет 24 Канал.
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Из-за атаки "Шахедами" погиб человек и 16 ранены
В Сумской ОВА уточнили информацию о пострадавших. Кроме одного погибшего человека, еще 16 получили ранения.
Сообщается, что в результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.
На фотографиях видно, что после удара "Шахедами" в доме почти полностью уничтожен целый этаж.
Последствия атаки "Шахедами" на Сумы 3 июля / Фото Суспільне, ГСЧС и телеграмм-канала "Ми Україна"
В настоящее время продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара. В ГСЧС сообщили, что вражеские удары привели к значительным разрушениям в центре Сум.
Последствия атаки "Шахедами" по Сумам: смотрите видео (Источник видео: Суспільне)
По данным спасателей, проводится разбор разрушенных конструкций, тушение открытых очагов горения и спасение людей. Всего на месте происшествия работает около ста спасателей и 19 единиц техники ГСЧС Украины.
Россия ночью атаковала "Шахедами"
- Оккупанты ночью 3 июля атаковали Украину "Шахедами". Россияне запускали дроны-камикадзе с юго-восточного направления. По данным Воздушных сил ВСУ, всего зафиксированы пуски 17 "Шахедов".
- Украинским защитникам неба удалось уничтожить 13 "Шахедов".
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что после ночной атаки "Шахедами" есть "определенные последствия", однако обошлось без потерь
- Также Россия атаковала Украину в ночь на 2 июля, выпустив 8 "Шахедов" и 3 крылатые ракеты "Калибр". Украинские военные уничтожили все воздушные цели.