Загалом окупанти запустили 17 "Шахедів", але збити вдалося 13. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує 24 Канал.
Важливо Росія завдала удару дроном по будинку в Сумах: загинула одна людина
Що відомо про нічну атаку України
За словами Ігната, цього разу "Шахеди" летіли з Півдня. На жаль, 4 дрони не вдалося знищити, але внаслідок цього серйозних руйнувань не було.
Є певні наслідки, але без втрат. Більш менш ніч обійшлась спокійною,
– зазначив речник Повітряних сил.
Окрім цього, було зафіксовано пуски ракет С-300. Ігнат підкреслив, що ці ракети ворог застосовує з тимчасово окупованого Токмака, що на Запоріжжі.
"Цими ракетами противник завдає ударами по різних об’єктах, зокрема і на Запоріжжі", – додав Ігнат.
По Україні запустили ракети та дрони 3 липня
- Уночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку.
- Загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".
- Унаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.
- За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.
- Окрім цього, вдень 3 липня російські військові атакували Суми. Внаслідок атаки було сильно пошкоджено житловий будинок.
- Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що унаслідок російського удару БпЛА в п'ятиповерховому житловому будинку в Сумах загинула 1 особа.