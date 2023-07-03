В понедельник, 3 июля, около 10:50 враг нанес удар по жилому сектору Сум. В общей сложности на город летели, по разной информации, три или четыре беспилотника. На место после обстрела выехали спасатели.
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Детали атаки на Сумы
В Офисе Генерального прокурора написали, что на центр Сум летело три дрона. В областной военной администрации заявили, что БПЛА было четыре. Они повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома.
В результате атаки врага погибла гражданская женщина (информация по состоянию на 16:20 – 24 Канал), которая находилась дома в одной из квартир многоквартирного дома,
– говорится в сообщении прокуроров.
Вместе с тем известно по меньшей мере о 16 раненых. Всю необходимую помощь им оказывают медики: "Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос их размещения", – констатировали в ОВА.
Последствия обстрела Сум / Фото Офиса генпрокурора и ОВА
Как работают спасатели
Около 17:00 в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям констатировали, что были спасены 4 человека после атаки.
В настоящее время (по состоянию на 17:00, 3 июля – 24 Канал) проводится ликвидация обнаруженных очагов горения и разбор поврежденных конструкций в жилом секторе,
– указано в источнике.
В общей сложности на месте происшествия работает более 100 спасателей и 21 единица специальной техники. "Работы продолжаются", – подчеркнули в ГСЧС.
Работа спасателей после удара по Сумам: смотрите видео ГСЧС
- Отметим, что пресс-службе глобальной инициативы по поддержке Украины United24 показали момент попадания вражеского дрона по многоэтажке в Сумах.
- Кроме того, в Воздушных силах заявляли, что в целом Россия выпустила по нашему государству в ночь на 3 июля 17 беспилотников. Из них 13 удалось уничтожить.
- В то же время, смертоносный удар по Сумам был уже утром. Тогда городской голова Александр Лысенко писал о работе ПВО и предупреждал, что оккупанты запускают дроны.