В понедельник, 3 июля, около 10:50 враг нанес удар по жилому сектору Сум. В общей сложности на город летели, по разной информации, три или четыре беспилотника. На место после обстрела выехали спасатели.

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Детали атаки на Сумы

В Офисе Генерального прокурора написали, что на центр Сум летело три дрона. В областной военной администрации заявили, что БПЛА было четыре. Они повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома.

В результате атаки врага погибла гражданская женщина (информация по состоянию на 16:20 – 24 Канал), которая находилась дома в одной из квартир многоквартирного дома,

– говорится в сообщении прокуроров.

Вместе с тем известно по меньшей мере о 16 раненых. Всю необходимую помощь им оказывают медики: "Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос их размещения", – констатировали в ОВА.

Последствия обстрела Сум / Фото Офиса генпрокурора и ОВА

Обратите внимание! Прокуроры уже начали досудебное расследование по факту нарушения оккупантами законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Это часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.

Как работают спасатели

Около 17:00 в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям констатировали, что были спасены 4 человека после атаки.

В настоящее время (по состоянию на 17:00, 3 июля – 24 Канал) проводится ликвидация обнаруженных очагов горения и разбор поврежденных конструкций в жилом секторе,

– указано в источнике.

В общей сложности на месте происшествия работает более 100 спасателей и 21 единица специальной техники. "Работы продолжаются", – подчеркнули в ГСЧС.

Работа спасателей после удара по Сумам: смотрите видео ГСЧС