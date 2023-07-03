В результате попадания ранены и погибли. Вражеский дрон разрушил поверх дома.
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Русский дрон попал в дом
Смотрите видео момента попадания
Российские оккупанты утром 3 июля ударили "Шахедами" по Сумам. Дроны российских террористов попали в жилую многоэтажку.
Источник:United24
В результате попадания ранены и погибли. Вражеский дрон разрушил поверх дома.
К теме Погибший, ранены и нет почти целого этажа: жуткие последствия попадания в Сумах
Смотрите видео момента попадания