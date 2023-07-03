Внаслідок влучання є поранені та загиблі. Ворожий дрон зруйнував поверх будинку.

До теми Загиблий, поранені та немає майже цілого поверху: моторошні наслідки влучання в Сумах

Російський дрон поцілив у будинок

В United24 показали момент влучання ворожого дрона по багатоповерхівці у Сумах.

Сьогодні Росія здійснила чотири удари з використанням іранських безпілотників по місту Суми. Станом на 13:00 сьогоднішнього дня 16 людей були поранені й одна людина загинула внаслідок цієї атаки,

– мовиться у підписі до ролика.

Дивіться відео моменту влучання