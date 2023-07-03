Глава государства поздравил украинских зенитчиков, воинов Зенитных ракетных войск украинских воздушных сил, отмечающих сегодня свой день. Он поблагодарил бойцов за каждую сбитую цель, сообщает 24 Канал.

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Президент поздравил зенитчиков

Зеленский рассказал, что за время полномасштабной войны сбили более 3 тысяч враждебных целей:

  • более 180 самолетов,
  • более 130 вертолетов,
  • почти 40 баллистических,
  • более тысячи крылатых российских ракет,
  • более 1600 беспилотников разных типов.

Все это – тысячи и тысячи спасенных зенитчиками жизней, сотни объектов критической инфраструктуры, которые они сохранили.

За время этой войны восемь зенитных ракетных бригад получили почетное отличие "За мужество и отвагу". Более 1100 воинов-зенитчиков получили государственные награды, а восьми из них присвоено высшее звание – Герой Украины,
– отметил глава государства.

Звание Героя Украины получили:

  • полковник Сергей Яременко,
  • подполковники Владимир Веснин, Андрей Круглов, Сергей Побережец, Артем Шарков, Дмитрий Шумаков,
  • майор Ярослав Мельник,
  • старший лейтенант Артем Слисарчук, которому присвоили звание Героя Украины посмертно.