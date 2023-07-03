Глава государства поздравил украинских зенитчиков, воинов Зенитных ракетных войск украинских воздушных сил, отмечающих сегодня свой день. Он поблагодарил бойцов за каждую сбитую цель, сообщает 24 Канал.
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Президент поздравил зенитчиков
Зеленский рассказал, что за время полномасштабной войны сбили более 3 тысяч враждебных целей:
- более 180 самолетов,
- более 130 вертолетов,
- почти 40 баллистических,
- более тысячи крылатых российских ракет,
- более 1600 беспилотников разных типов.
Все это – тысячи и тысячи спасенных зенитчиками жизней, сотни объектов критической инфраструктуры, которые они сохранили.
За время этой войны восемь зенитных ракетных бригад получили почетное отличие "За мужество и отвагу". Более 1100 воинов-зенитчиков получили государственные награды, а восьми из них присвоено высшее звание – Герой Украины,
– отметил глава государства.
Звание Героя Украины получили:
- полковник Сергей Яременко,
- подполковники Владимир Веснин, Андрей Круглов, Сергей Побережец, Артем Шарков, Дмитрий Шумаков,
- майор Ярослав Мельник,
- старший лейтенант Артем Слисарчук, которому присвоили звание Героя Украины посмертно.