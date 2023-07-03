Глава держави привітав українських зенітників, воїнів Зенітних ракетних військ українських Повітряних сил, які відзначають сьогодні свій день. Він подякував бійцям за кожну збиту ціль, повідомляє 24 Канал.

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Президент привітав зенітників

Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни збили понад 3 тисячі ворожих цілей:

понад 180 літаків,

понад 130 вертольотів,

майже 40 балістичних,

понад тисячу крилатих російських ракет,

понад 1600 безпілотників різних типів.

Все це – тисячі й тисячі врятованих зенітниками життів, сотні об'єктів критичної інфраструктури, які вони зберегли.

За час цієї війни вісім зенітних ракетних бригад отримали почесну відзнаку "За мужність та відвагу". Понад 1100 воїнів-зенітників отримали державні нагороди, а вісьмом із них надано найвище звання – Герой України,

– зазначив глава держави.

Звання Героя України отримали: