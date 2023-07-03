Глава держави привітав українських зенітників, воїнів Зенітних ракетних військ українських Повітряних сил, які відзначають сьогодні свій день. Він подякував бійцям за кожну збиту ціль, повідомляє 24 Канал.
Цікаво У Деліхманова є серйозне поранення, тому його не показують повністю, – ГУР
Президент привітав зенітників
Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни збили понад 3 тисячі ворожих цілей:
- понад 180 літаків,
- понад 130 вертольотів,
- майже 40 балістичних,
- понад тисячу крилатих російських ракет,
- понад 1600 безпілотників різних типів.
Все це – тисячі й тисячі врятованих зенітниками життів, сотні об'єктів критичної інфраструктури, які вони зберегли.
За час цієї війни вісім зенітних ракетних бригад отримали почесну відзнаку "За мужність та відвагу". Понад 1100 воїнів-зенітників отримали державні нагороди, а вісьмом із них надано найвище звання – Герой України,
– зазначив глава держави.
Звання Героя України отримали:
- полковник Сергій Яременко,
- підполковники Володимир Веснін, Андрій Круглов, Сергій Побережець, Артем Шарков, Дмитро Шумаков,
- майор Ярослав Мельник,
- старший лейтенант Артем Слісарчук, якому надали звання Героя України посмертно.