Про це повідомили у МВС станом на 17:22. Зазначають, що на місці трагедії все ще продовжують працювати рятувальники.
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За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки російськими окупантами 1 людина загинула, ще 15 – травмовано. Наразі підрозділами ДСНС врятовано 4 особи,
– йдеться у повідомленні.
У ДСНС також уточнили, що до рятувальної операції залучили понад 100 рятувальників та 21 одиницю спеціальної техніки. Зазначають, що наразі час триває ліквідація виявлених осередків горіння і розбір пошкоджених конструкцій в житловому секторі.
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Що відомо про стан потерпілих
За інформацією заступника директора Сумської обласної клінічної лікарні Миколи Савченка, в обласній лікарні наразі перебуває 5 постраждалих від обстрілу.
- чоловік – 31 рік
- хлопець – 19 років
- жінка – 53 роки
- і ще двоє чоловіків 47 років та 48 років.
На час госпіталізації у постраждалих черепно-мозкові травми, мінно-вибухові травми та додаткові ураження.
Щодо жертви – загинула жінка у власній квартирі. Більше деталей про неї наразі не було.