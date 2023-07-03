Про це повідомили у МВС станом на 17:22. Зазначають, що на місці трагедії все ще продовжують працювати рятувальники.

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За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки російськими окупантами 1 людина загинула, ще 15 – травмовано. Наразі підрозділами ДСНС врятовано 4 особи,

– йдеться у повідомленні.

У ДСНС також уточнили, що до рятувальної операції залучили понад 100 рятувальників та 21 одиницю спеціальної техніки. Зазначають, що наразі час триває ліквідація виявлених осередків горіння і розбір пошкоджених конструкцій в житловому секторі.

У Сумах ліквідовують наслідки влучання: відео

Що відомо про стан потерпілих

За інформацією заступника директора Сумської обласної клінічної лікарні Миколи Савченка, в обласній лікарні наразі перебуває 5 постраждалих від обстрілу.

чоловік – 31 рік

хлопець – 19 років

жінка – 53 роки

і ще двоє чоловіків 47 років та 48 років.

На час госпіталізації у постраждалих черепно-мозкові травми, мінно-вибухові травми та додаткові ураження.

Щодо жертви – загинула жінка у власній квартирі. Більше деталей про неї наразі не було.

Важливо! 3 липня у Сумах прогриміли 4 вибухи внаслідок влучання БПЛА типу Shahed 136. Внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля та два багатоквартирних житлових будинки. Усе, що відомо про атаку ворога станом на зараз, ми зібрали в одному матеріалі – читайте тут.