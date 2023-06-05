Военные предупредили, что есть высокая угроза ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины. Да, в течение 4 июня Россия атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранскими ударными дронами Shahed. К счастью, ВСУ уничтожили 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных беспилотников Shahed.

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Кроме того, россияне за прошедшие сутки нанесли 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвели 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Известно о пострадавших среди мирного населения, поврежденных частных жилых домах, образовательных учреждениях, других зданиях.

Что происходило на Харьковщине

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области,

– заявили в Генштабе ВСУ.

По данным наших военных, враг нанес:

ракетных ударов в районах Волчанска, Чугуева;

авиационных ударов – в районах Ивашки, Огурцово, Гатище Харьковской области;

минометных и артиллерийских обстрелов в районах Карповичей Черниговской области, Зноб-Новгородского, Брусков, Атинского, Басовки, Юнаковки, Садков, Мирополья, Турья, Грабовского, Александровки, Великой Писаревки, Шевченковской Сумской области, а также, Ивашков, Удов, Червоной Зари, Гоптовки, Красного, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Плетеновки, Волчанска, Караического, Бударки и Чугуновки Харьковской области.

Где тщетно наступал враг

на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений;

направлениях – без существенных изменений; на Купянском направлении – Россия вела тщетные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области, нанесла авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Довгенькое, Кутьковка, Дворечная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области;

направлении – вблизи Новоселовского Луганской области, нанесла авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Довгенькое, Кутьковка, Дворечная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области; на Лиманском направлении – оккупанты вели бесполезные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области;

направлении – в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области; на Бахмутском направлении – враги вели бесполезные наступательные действия в направлении Ивановского, нанес авиационных ударов в районах Васютинского, Торецкого и Северного. Артиллерией атаковали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области;

направлении – в направлении Ивановского, нанес авиационных ударов в районах Васютинского, Торецкого и Северного. Артиллерией атаковали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении – враги не наступали, нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, осуществили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области;

направлении – враги не наступали, нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, осуществили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области; на Марьинском направлении – ВСУ отразили все атаки противника в районе Марьинки, оккупанты там нанесли авиационный удар. Россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Острое, Марьинка, Победа Донецкой области;

направлении – ВСУ отразили все атаки противника в районе Марьинки, оккупанты там нанесли авиационный удар. Россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Острое, Марьинка, Победа Донецкой области; на Шахтерском направлении – оккупанты атаковали Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области;

направлении – оккупанты атаковали Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениям – Россия обороняется. Из авиации враги ударили в Новополье Донецкой области, Ольговское Запорожской области, Берислав и Веселое Херсонской области. Из артиллерии атаковали населенные пункты Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Как ВСУ успешно отработали по врагу

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Наши военные также смогли уничтожить 6 вражеских разведывательных беспилотников. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: