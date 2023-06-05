Військові попередили, що далі є висока загроза ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Так, протягом 4 червня Росія атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та іранськими ударними дронами Shahed. На щастя, ЗСУ знищили 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних безпілотників Shahed.

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Окрім того, росіяни минулої доби завдали 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Відомо про постраждалих серед мирного населення, пошкоджені приватні житлові будинки, освітні заклади, інші будівлі.

Що відбувалось на Харківщині

На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

За даними наших військових, ворог завдав:

ракетних ударів в районах Вовчанська, Чугуєва;

авіаційних ударів – в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області;

мінометних та артилерійських обстрілів в районах Карповичів Чернігівської області, Зноб-Новгородського, Брусків, Атинського, Басівки, Юнаківки, Садків, Миропілля, Тур'я, Грабовського, Олександрівки, Великої Писарівки, Шевченкового Сумської області, а також Івашків, Удів, Червоної Зорі, Гоптівки, Красного, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатище, Плетенівки, Вовчанська, Караїчного, Бударки та Чугунівки на Харківщині.

Де марно наступав ворог

на Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін;

напрямках – без суттєвих змін; на Куп'янському напрямку – Росія вела марні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області, завдала авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

напрямку – поблизу Новоселівського Луганської області, завдала авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському напрямку – окупанти вели даремні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

напрямку – в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – вороги вели даремні наступальні дії у напрямку Іванівського, завдав авіаційних ударів в районах Васютинського, Торецька та Північного. Артилерією атакували райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області;

напрямку – у напрямку Іванівського, завдав авіаційних ударів в районах Васютинського, Торецька та Північного. Артилерією атакували райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку – вороги не наступали, завдали авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області;

напрямку – вороги не наступали, завдали авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області; на Мар'їнському напрямку – ЗСУ відбили усі атаки противника в районі Мар'їнки, окупанти там завдали авіаційного удару. Росіяни з артилерії обстріляли населені пункти Гостре, Мар'їнка, Побєда Донецької області;

напрямку – ЗСУ відбили усі атаки противника в районі Мар'їнки, окупанти там завдали авіаційного удару. Росіяни з артилерії обстріляли населені пункти Гостре, Мар'їнка, Побєда Донецької області; на Шахтарському напрямку – окупанти атакували Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області;

напрямку – окупанти атакували Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямках – Росія обороняється. З авіації вороги вдарили в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське Запорізької області, Берислав та Веселе Херсонської області. З артилерії атакували населені пункти Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам'янське Запорізької області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Як ЗСУ успішно відпрацювали по ворогу

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Наші військові також змогли знищити 6 ворожих розвідувальних безпілотників. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: