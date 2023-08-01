Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Как известно, россияне сосредоточили на этом направлении 100-тысячную группировку.
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"Россияне атакуют наши позиции с помощью танков, артиллерии, пехоты с десантом. Там бои действительно активизировались", – отметил Мусиенко.
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Какая цель врага
Россияне стремятся прорвать линию обороны ВСУ, выйти на Боровую и оттуда двинуться на юг, чтобы нависнуть над украинскими войсками в районе Белогоровки и Бахмута.
В то же время оккупанты хотят оттянуть Силы обороны из-под Бахмута, чтобы они оборонялись в районе Сватового и Кременной, а не освобождали город-крепость.
"Пока никаких целей враг не достиг, несмотря на его мощное давление", – подчеркнул Мусиенко.
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