Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Арти Грин. По его словам, основную часть сил на этом направлении составляет 1 танковая армия, в которой служат дети генералов и гражданских министров. Их могут особенно беречь, чтобы, упаси бог, с ними ничего не произошло.

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"Возможно, этот фактор повлиял. Они разместили дивизию ближе всего к России, чтобы в случае несчастного случая было легко и быстро убежать без серьезных потерь", – предположил Грин.

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Как известно, именно эти оккупанты бежали из Изюма, когда город освобождали украинские бойцы.

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Наибольшее, чего россияне могут достичь – выйти на реку Оскол, которая является удобным рубежом обороны. Тогда они смогут оставить там меньшее количество войск, чтобы освободить большинство под резерв.

"Но им это не очень удается. Они выводят эти войска в бой, поэтому рассматривать их как резерв становится все более проблематично", – констатировал Грин.

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