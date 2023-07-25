Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Арті Грін. За його словами, основну частину сил на цьому напрямку становить 1 танкова армія, у якій служать діти генералів і цивільних міністрів. Їх можуть особливо берегти, щоб, боронь боже, з ними нічого не сталось.
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"Можливо, цей фактор вплинув. Вони розмістили дивізію найближче до Росії, щоб у разі нещасного випадку було легко й швидко втекти без серйозних втрат", – припустив Грін.
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Як відомо, саме ці окупанти втікали з Ізюма, коли місто звільняли українські бійці.
Чи має Сватівсько-Куп'янський напрямок стратегічне значення
Найбільше, чого росіяни можуть досягнути – вийти на річку Оскіл, яка є зручним рубежем оборони. Тоді вони зможуть залишити там меншу кількість війська, щоб звільнити більшість під резерв.
"Але їм це не дуже вдається. Вони виводять ці війська в бій, тому розглядати їх як резерв стає все проблематичніше", – констатував Грін.
Ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини
- Активізація ворога на Куп'янському напрямку не стала несподіванкою для ЗСУ. Військове командування цілком контролює ситуацію, що склалась.
- Так, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що захисники грамотно вибудували лінію оборони й не дають росіянам перехопити ініціативу. Ба більше, Сили оборони завдають ворогу втрат.
- Посилення артобстрілів на Куп'янському напрямку також прокоментували в британській розвідці. Там вважають, що агресор намагається просунутися до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області.