Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Як відомо, на лінії Куп'янськ – Сватове росіяни зосередили 100-тисячне угруповання.

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"Натепер ворог сконцентрував дуже потужні сили зі свого боку і намагається прорвати нашу лінію оборони. Ситуація складна, але контрольована", – зазначив Маляревич.

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Як з'ясувалось, у ворога жодного снарядного голоду немає – на цьому напрямку він накопичив усе потрібне, щоб просуватись. Однак Україна теж пересунула свої сили, щоб завадити планам окупантів.

Чого прагне ворог

З усього видно, що російські окупанти мають на меті повністю захопити лівий берег річки Оскіл. Ймовірно, вони хочуть витиснути Сили оборони також за річку Сіверський Донець.

Для цього ворог спочатку здійснює потужну артпідготовку, потім за підтримки авіації намагається наступати з допомогою піхоти.



Росіяни просунулися з боку Сватового / Скриншот карти DeepState

Так, протягом минулого тижня росіяни змогли прорватися з боку Кармазинівки приблизно на чотири кілометри. Нині російські війська підійшли впритул до Новоєгорівки.

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