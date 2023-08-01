Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Як відомо, росіяни зосередили на цьому напрямку 100-тисячне угруповання.

До вашої уваги Росія скупчила значні сили на Сватівсько-Куп'янському напрямку: боєць ЗСУ припустив задум ворога

"Росіяни атакують наші позиції за допомогою танків, артилерії, піхоти з десантом. Там бої дійсно активізувались", – зазначив Мусієнко.

Чому росіяни активізувались на Сватівському напрямку: дивіться відео

Зверніть увагу! За добу 31 липня на Куп'янсько-Лиманському напрямку відбулось 13 боєзіткнень. Під час відбиття атак ЗСУ знищили 43 окупантів і поранили 123. Крім того, ліквідували багато ворожої техніки.

Яка мета ворога

Росіяни прагнуть прорвати лінію оборони ЗСУ, вийти на Борову і звідти рушити на південь, щоб нависнути над українськими військами в районі Білогорівки та Бахмута.

Водночас окупанти хочуть відтягнути Сили оборони з-під Бахмута, щоб вони оборонялись у районі Сватового та Кремінної, а не звільняли місто-фортецю.

"Поки що жодних цілей ворог не досягнув, попри його потужний тиск", – наголосив Мусієнко.

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