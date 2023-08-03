Про це в щоденному огляді карти бойових дій 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, наразі ЗСУ виконали певні дії, що дозволяють розпочати рух на Вугледарському напрямку.

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Перспективний Вугледарський напрямок

"Найближчим часом Вугледарський напрямок може "розкритися", – припустив полковник запасу ЗСУ.

Крім того, лінія оборони окупантів у цьому районі не є дуже щільною. Надалі українські захисники мають кілька варіантів руху, зокрема це може бути один з напрямків, що розроблялися ще у 2014 – 2015 роках. Тож рух ЗСУ з-під Вугледара може бути дуже перспективним найближчим часом.

Цікаво! Командир кулеметного взводу з Івано-Франківська Назарій Кішак в ефірі 24 Каналу 1 серпня заінтригував "змінами на мапі Deep State". Він зазначив, що на Вугледарському напрямку ЗСУ проводитимуть низку спецоперацій. А вже 3 серпня ми побачили обіцяні зміни на карті бойових дій.

Зміна карти Deep State за 1 – 2 серпня / Скриншот карти

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Операція щодо ізоляції Півдня

Рух з-під Вугледара може відрити нові можливості для Збройних Сил, зокрема до Новоазовська у бік Таганрога. Водночас в окупованому Криму частіше трапляється "бавовна", а біля Керченського мосту ворог й узагалі перекрив судноплавство.

Так, Керченський та Таганрозький мости є дуже важливими для логістики ворога на цих напрямках. На думку Світана, це може бути не лише операція з ізоляції півострова, а й загалом Херсонського та Запорізького фронтів.

Через невдачі біля Кліщіївки ворог може втратити частину Бахмута

На півдні Кліщіївки росіяни не полишають спроб відбити свої позиції, попри шалені втрати. Річ у тім, якщо окупанти не відіб'ють втрачені висоти в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки, то з розширенням плацдарму їм доведеться відійти на правий берег річки Бахмутка.

Це означає повністю залишити Кліщіївку, Курдюмівку та Андріївку. Такий відхід відкриє північну частину Бахмута,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Відтак, їхня логістика буде порушена й вони втратять велику частину територій. Тож і намагаються повернути ці висоти, але марно.

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