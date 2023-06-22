Так, мінометники 68 ОЄБр ЗСУ показали, як знищують опорний пункт російських військ на Донбасі. Свою роботу вони виконували по одному з таких обʼєктів у районі Павлівки, що на Донеччині.

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Як українські мінометники знищують росіян на фронті

У підрозділі мінометників 68 ОЄБр є доволі досвідчені воїни. Так, мінометник із позивним "Аїд" підписав контракт зі Збройними Силами ще у 2013 році, тож має за плечима кілька років бойового досвіду в АТО. 25 лютого 2022 року він повернувся до лав ЗСУ.

Як українські мінометники працюють по окупантах: дивіться відео

Військовослужбовець із позивним "Гриша" воював в АТО протягом 2015 – 2016 роках. Після початку повномасштабної війни він також повернувся на фронт. "Італієць" вступив до лав Збройних Сил ще у 1990 році.

Українські мінометники працюють на Вугледарському напрямку / Фото Софії Ніколіної

На озброєнні у них – італійські міномети 1964 року виготовлення. Боєприпаси для цих мінометів різні — як радянські, так і сучасні європейські та американські.

За словами самих мінометників, найкращими снарядами є американські. Адже, по-перше, вони точні, а по-друге, перед запуском можна перемикати "режим" міни з осколкового на фугасний і навпаки.

Зверніть увагу! Вугледарський напрямок є вкрай важливим у контрнаступальних діях ЗСУ, оскільки у разі успіху тут українські воїни переб'ють росіянам важливе логістичне з’єднання: на південь від Вугледара пролягає залізнична колія, яка з'єднує Волноваху та нині окупований Мелітополь. Якщо ЗСУ вдасться взяти її під вогневий контроль, то росіяни втратять ціле залізничне сполучення.

У Бригаді наразі проводять збір

Бійці 68 ОЄБр просять долучитися до збору на машину для них і Геннадія Онопрієнка. На жаль, свого бойового коня українські воїни втратили під час виконання бойового чергування.

Українські військові наголошують, що до цього ніколи нічого не просили й самі справлялися з проблемами, проте зараз потребують допомоги. Вони також зауважили, що кожна гривня – допомагає, а також рятує життя як хлопців на передовій, так і цивільних.

Долучитися до збору можна задонативши гроші на картку Монобанку, на ім'я Олексія Солдатова – 5375 4112 0575 6716.