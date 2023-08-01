Про це 24 Каналу заявив командир кулеметного взводу з Івано-Франківська Назарій Кішак. Він зауважив, що на цьому напрямку ворог не матиме успіху.

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"Зараз буде проводитися ряд спецоперацій. Помаленьку будемо бачити, як на карті Deep State землі, які були у червоній лінії, перейдуть у зелену", – зауважив Кішак.

За його словами, українські армійці будуть йти вперед. Однак, варто розуміти, що це не так просто. Адже найголовніше – це люди, тож їхні життя треба зберегти.

Що відбувається неподалік Вугледара: дивіться відео

Окупанти не візьмуть Вугледар

Вугледар – дуже стратегічне місто та стратегічна розв'язка, яку дуже хочуть взяти росіяни. Однак, їм цього не вдасться. Коли піхота окупантів не має успіху, вони переходять на артилерію і так знищують все, де не можуть зайти піхотою. До слова, з напрямку Вугледара країна-агресорка забрала вагнерівців, однак залишила там роти "Шторм Z".

Боронь Боже дати окупанту заволодіти цією точкою фронту. То можна сказати, що Бахмут, Часів Яр не тільки може стати в кільце, а повністю закрити їх із тилу. Стояти будемо. Будемо окупанта виганяти з нашої території,

– наголосив командир кулеметного взводу.

Останні два дні профронтові населені пункти – Костянтинівка, Єлизаветівка та Катеринівка потерпають від обстрілів росіян. Б'ють також окупанти по містах, які розташовані далі від Вугледара – Кураховому.

Контрнаступ ЗСУ