Під час штурму ворожих позицій бійці підрозділу спеціальних операцій "Еней" штурмової бригади "Лють" оточили та взяли в полон п'ятьох окупантів. Решта, хто не захотів скласти зброю, – були знищені.
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Бійці підрозділу "Еней" оточили окупантів
На опублікованих кадрах видно, як окупанти опинилися в оточенні й не мали вибору, крім здатися у полон.
"Українські бійці разом із побратимами успішно виконують бойові завдання на Сході та крок за кроком відвойовують наші землі", – мовиться у повідомленні.
Як українські бійці взяли в полон окупантів: дивіться відео
Як гвардія наступу штурмує позиції окупантів
- У МВС показали відео, як українські бійці штурмують позиції ворога. На опублікованих кадрах зафіксована бойова робота бригади "Кара-Даг" на Запорізькому напрямку. Наші воїни досягли успіхів під час наступу на Півдні.
- За даними експертів ISW, українські сили досягають успіхів на південному фланзі Бахмута та поступово просуваються на Бердянському й Мелітопольському напрямках.
- У Міноборони закликають оцінювати наступ Сил оборони не тільки кілометрами просування. Важливе значення мають втрати, які українські військові завдають Росії.
- Зокрема, важливе значення має знищена техніка ворога та особовий склад, оскільки противник вже не зможе використати ці резерви проти України.
- У Міноборони наголосили, що робота Збройних Сил якісна і вона просувається так, як повинна. Відтак, українців просять набратися терпіння.