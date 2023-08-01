Під час штурму ворожих позицій бійці підрозділу спеціальних операцій "Еней" штурмової бригади "Лють" оточили та взяли в полон п'ятьох окупантів. Решта, хто не захотів скласти зброю, – були знищені.

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Бійці підрозділу "Еней" оточили окупантів

На опублікованих кадрах видно, як окупанти опинилися в оточенні й не мали вибору, крім здатися у полон.

"Українські бійці разом із побратимами успішно виконують бойові завдання на Сході та крок за кроком відвойовують наші землі", – мовиться у повідомленні.

Як українські бійці взяли в полон окупантів: дивіться відео

Як гвардія наступу штурмує позиції окупантів