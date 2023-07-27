Об этом 24 Каналу рассказал спикер 128 отдельной бригады терробороны города Днепр Александр Курбатов. Он отметил, что на этом участке фронта враг подготовил мощнейшие минные поля.

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Бойцам 128 отдельной бригады терробороны города Днепр, чтобы продвинуться вперед, приходится извлекать множество мин, чтобы разминировать хотя бы "коридоры" – даже не говорится о тотальном разминировании. Враг минирует как поля, так и лесополосы.

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Все это усложняется тем, что оккупанты постоянно обстреливают эту территорию. Это очень опасно, но выбора нет. Иначе мы не продвинемся вперед", – подчеркнул Курбатов.

Защищают саперов

Использовать специальную технику для разминирования бойцы не могут, потому что продвигаются по степи. И любая техника станет здесь объектом охоты врага.

Поэтому им приходится использовать даже необычные, на первый взгляд, приспособления, позволяющие защититься от поражения мин.

Платформа, защищающая саперов / Скриншот 24 Канал

Саперы надевают на платформы на четырех "ногах", которые имеют сверху крепление. С помощью них платформы прикрепляются к берцам,

– объяснил спикер.

Эти платформы позволяют защитить конечности от противопехотных мин. У них умеренный заряд, но достаточный, чтобы нанести серьезное ранение и оставить человека инвалидом.

Такая "обувь" снизу не плоская, и благодаря такой конструкции, если под ней взорвется мина-"лепесток", взрывная волна разрядится. В первую очередь оторвутся ножки у этой платформы, а нога у сапера останется целой,

– заметил Курбатов.

Такие "лепестки" оккупанты разбрасывают на большой территории, выстреливая ими из РСЗО. Они могут лежать в траве или где-нибудь еще. И хотя эти мины небольшие по размеру, они могут нанести серьезную травму. А задача врага – не убить ими, а покалечить людей.

Украинские бойцы используют новое средство защиты от мин отечественного производителя: смотрите видео

Производят в обычной мастерской

Саперы уже проводили испытания этих устройств и закупили первые 20 пар. Теперь собирают деньги на следующие партии. Ведь в обезвреживании мин участвуют не только саперы, но и обычные бойцы и им также нужна защита.

Одна пара такой "обуви" стоит примерно 15 тысяч гривен, потому что для ее изготовления используются достаточно дорогие материалы. А вот производят ее в Харькове – в обычной мастерской.

"Украинцы придумывают средства, которые помогают им и выживать, и побеждать в войне. Наш соперник больше по количественному составу и значительно мощнее – по техническому. И украинцы творчески подходят к выполнению задач, создавая новые средства, которые помогают воинам на фронте", – подчеркнул Александр Курбатов.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из причин, влияющую на замедление темпа контрнаступления ВСУ. Это заминирование россиянами украинской земли и строительство линий обороны. Он отметил, что оккупанты имели немного больше времени, чем им было нужно", потому что Украина перенесла начало наступления на поздний срок из-за отсутствия "боеприпасов, вооружений и надлежаще подготовленных бригад на этих вооружениях".

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