Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Игорь Шолтыс. Он процитировал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что за каждый освобожденный метр приходится платить кровью.

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"Постепенно происходит продвижение, ведь Южное направление было одним из наиболее подготовленных с фортификационной точки зрения. Россияне готовили оборонительную линию еще с апреля 2022 года", – отметил Шолтыс.

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Однако Силы обороны делают все возможное, чтобы продвигаться дальше. В частности, на Южном направлении слаженно работают 47 бригада "Магура", 33 механизированная бригада и 73 морской центр специальных операций.

Почему новая фаза наступления тяжелее

На Южном направлении врагу было гораздо легче определять точки наступления Сил обороны Украины, чтобы подготовиться к нему.

"Огромное количество территорий заминировано, чтобы Силы обороны понесли как можно больше потерь либо до столкновения с врагом во время штурмовых действий, либо во время преследования в случае отступления врага", – сказал Шолтыс.

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