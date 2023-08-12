Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, додавши, що цей удар вплинув на морально-психологічний стан ворога.
До теми В окупантів проблеми з логістикою, – Гуменюк про успішну роботу ЗСУ на Півдні
Окупанти чубляться між собою
Загалом в стані росіян домінують панічні настрої, військові чубляться між собою. Крім того, з'ясувалось, що оплата відданості батьківщині, що розташована за поребриком, дуже різна.
Контрактники отримують фінансове забезпечення менше. ніж мобілізовані росіяни і так звані зеки. І це викликає великий резонанс в російській армії,
– підкреслила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".
Які наслідки для окупантів мав удар ЗСУ по командному пункту в Новій Каховці: дивіться відео
Виходячи з цього, окупанти вирішують, хто піде на передову, мовляв, той, хто отримує більше коштів, нехай наступає в перших рядах.
"Також через це виникають суперечки в керування підрозділами. А ураження командного пункту в Новій Каховці призвело до того, що три доби був суттєвий єралаш з керівництвом. Навіть не було кому управляти військами та забезпечувати оборону", – наголосила Наталія Гуменюк.
Більше про удар ЗСУ по командному пункту росіян в Новій Каховці
- На окуповані території Херсонщині в Новій Каховці 9 серпня було уражено пункт управління ворожих військ. Він був облаштований на приладобудівному заводі "Сокіл".
- Пізніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що вибух був такої сили, що в Новій Каховці навіть зникло світло. А російський штаб було знищено вщент.
- Крім того, через знищення командного пункту в Новій Каховці, у російському війську панує безлад, втрачено управління, і потрібен час для його відновлення та переформатування.
- Водночас виявлення та точкове ураження ворожих штабів на окупованих територіях є результатом ретельної та дуже клопіткої роботи українських сил.