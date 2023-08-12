Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, додавши, що цей удар вплинув на морально-психологічний стан ворога.

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Окупанти чубляться між собою

Загалом в стані росіян домінують панічні настрої, військові чубляться між собою. Крім того, з'ясувалось, що оплата відданості батьківщині, що розташована за поребриком, дуже різна.

Контрактники отримують фінансове забезпечення менше. ніж мобілізовані росіяни і так звані зеки. І це викликає великий резонанс в російській армії,

– підкреслила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".

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Виходячи з цього, окупанти вирішують, хто піде на передову, мовляв, той, хто отримує більше коштів, нехай наступає в перших рядах.

"Також через це виникають суперечки в керування підрозділами. А ураження командного пункту в Новій Каховці призвело до того, що три доби був суттєвий єралаш з керівництвом. Навіть не було кому управляти військами та забезпечувати оборону", – наголосила Наталія Гуменюк.

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