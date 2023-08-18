Владимир Зеленский подчеркнул, что это один из ключевых законов, необходимых для начала переговоров с Евросоюзом. Об этом пишет 24 Канал.

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Президент подписал закон о Конституционном Суде

Украинский лидер отметил, что подписал соответствующий нормативно-правовой акт только что, то есть перед обращением к народу. Он подчеркнул, что этот закон необходим Украине для открытия переговоров с ЕС о вступлении нашего государства.

Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного Суда,

– подчеркнул Зеленский.

Добавил, что наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз.

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