Володимир Зеленський наголосив, що це один з ключових законів, необхідних для початку переговорів з Євросоюзом. Про це пише 24 Канал.

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Президент підписав закон про Конституційний Суд

Український лідер зазначив, що підписав відповідний нормативно-правовий акт щойно, тобто перед зверненням до народу. Наголосив, що цей закон необхідний Україні для відкриття переговорів із ЄС про вступ нашої держави.

Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду,

– підкреслив Зеленський.

Додав, що наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз.

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