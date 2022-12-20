На сайте Верховной Рады под законопроектом №7662 об "совершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда" пишет, что его уже подписал президент.

Актуально Венецианская комиссия обновила заключение по реформе Конституционного Суда

Однако эту редакцию раскритиковали общественные эксперты и Венецианская комиссия.

Чем подписанный закон отличается от рекомендаций Венецианской комиссии

19 декабря Венецианская комиссия обновила выводы по реформе Конституционного Суда. Она настаивала на том, чтобы в состав Совещательной группы экспертов, проверяющей кандидатов в КСУ, вошел еще 7-й член. Им должен быть международный независимый эксперт.

Однако подписанный Зеленским законопроект предусматривает, что ДГЭ состоит из 6 членов:

3 независимых экспертов,

кандидата, которого назначит президент,

кандидата от парламента,

кандидата, избранного на съезде судей.

7-й независимый эксперт позволил бы нивелировать политическое влияние на комиссию. Ведь тогда большинство голосов было бы именно за независимыми экспертами, а не теми, которые назначает власть. Именно поэтому Венецианская комиссия и рекомендовала переработать законопроект.

Кроме того, решения Совещательной группы экспертов, согласно заключению Венецианской комиссии, должны быть обязательными. То есть кандидат, получивший отрицательный результат, не может стать судьей КСУ.

Обратите внимание! От законопроекта по КСУ зависит дальнейшее движение Украины к членству в Европейском Союзе. Все потому, что выводы Венецианской комиссии будут учитывать Европейская комиссия и Европейский совет, когда будут одобрять решения о членстве Украины в ЕС.