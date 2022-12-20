23 ноября Венецианская комиссия уже публиковала безотлагательное заключение по законопроекту, который Верховная Рада приняла в декабре.

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Советуют увеличить количество международных экспертов

Тогда отмечалось, что законопроект способствует реализации предварительных рекомендаций, но есть еще куда совершенствоваться. В частности, комиссия призвала использовать предварительные выводы относительно гарантий независимости, беспристрастности и эффективности Совещательной группы экспертов (ДГЭ), пока документ находится на рассмотрении в парламенте.

Уже после принятия законопроекта Венецианская комиссия опубликовала новый вывод, где вновь отметила важность независимой работы ДГЭ.

В новом заключении она отметила два важных момента:

В Совещательную группу экспертов, которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из международных экспертов. Этот седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию.

Решения Совещательной группы экспертов должны быть обязательными. Ни при каких обстоятельствах кандидат, прошедший их проверку с отрицательным результатом, не может стать судьей КСУ.

Украинская власть должна изменить закон

Теперь украинские власти должны изменить закон, если хотят положительного сигнала относительно движения в ЕС. Ведь именно выводы Венецианской комиссии будут учитывать Еврокомиссия и Европейский совет, когда будут принимать решения о нашем будущем как члене ЕС.

Поэтому ждем вето от Президента и принятия закона с учетом уже обновленных рекомендаций Венецианской комиссии.

"Это – однозначный сигнал, что Комиссия настаивает на европейских ценностях и принципах верховенства права, а делать Украине скидку из-за войны и других обстоятельств никто не будет", – комментирует решение Венецианской комиссии председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик отмечает, что украинские власти должны прислушиваться к рекомендациям Венецианской комиссии и изменить принятый закон.