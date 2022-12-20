23 листопада Венеційська комісія вже публікувала невідкладний висновок щодо законопроєкту, який Верховна Рада ухвалила у грудні.

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Радять збільшити кількість міжнародних експертів

Тоді зазначалося, що законопроєкт сприяє реалізації попередніх рекомендацій, але ще є куди вдосконалюватися. Зокрема комісія закликала використати попередні висновки щодо гарантій незалежності, неупередженості та ефективності Дорадчої групи експертів (ДГЕ), поки документ перебуває на розгляді в парламенті.

Вже після ухвалення законопроєкту Венеційська комісія опублікувала новий висновок, де знову наголосила на важливості незалежної роботи ДГЕ.

У новому висновку вона наголосила два важливі моменти:

У Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

Рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов'язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

Українська влада має змінити закон

Тепер українська влада повинна змінити закон, якщо хоче позитивного сигналу щодо руху до ЄС. Адже саме на висновки Венеційки зважатимуть Єврокомісія та Європейська рада, коли прийматимуть рішення про наше майбутнє як члена ЄС.

Тому чекаємо на вето від Президента і ухвалення закону з урахуванням вже оновлених рекомендацій Венеційки.

"Це – однозначний сигнал, що Комісія наполягає на європейських цінностях та принципах верховенства права, а робити Україні знижку через війну та інші обставини ніхто не буде", – коментує рішення Венеційки голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Експертка Центру протидії корупції Галина Чижик наголошує на тому, що українська влада повинна дослухатися до рекомендацій Венеційської комісії та змінити ухвалений закон.