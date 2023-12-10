Аналитики американского Института изучения войны объяснили, удалось ли это оккупантам. Они проанализировали первую за почти 80 дней ракетную атаку россиян по Украине.
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Что говорят в ISW о ракетной атаке россиян по Киеву
Аналитики ISW со ссылкой на очередного российского военного блоггера заявили, что российские ракеты-приманки не смогли преодолеть украинскую противовоздушную оборону во время массированных ракетных ударов по Киеву 8 декабря.
Вражеские блоггеры заявили, что российские войска использовали крылатые ракеты-приманки Х-55, очень напоминающие модернизированный вариант ракеты Х-101, чтобы запутать украинскую ПВО.
Использование ракет-приманок стало причиной того, что российские ракеты не смогли успешно поразить ни одну цель в Киеве и были сбиты ПВО. Российский блоггер пожаловался, что российским войскам "практически невозможно" запустить достаточное количество ракет-приманок Х-55, чтобы перегрузить украинскую ПВО, из-за ограниченного количества бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160,
– заявили аналитики.
Также они объяснили, что раньше они тоже использовали ракеты Х-55 вместе с другими вариантами ракет и беспилотников как приманки для преодоления украинской ПВО и компенсации сокращения запасов высокоточных ракет.
Украинская сторона объясняет действия врага
Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что у украинских сил нет достаточного количества систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть всю территорию Украины настолько плотно, насколько закрыт Киев.
Наш военный обозреватель Константин Машовец 8 декабря заявил, что российские войска ведут усиленную воздушную разведку перед тем, как нанести широкомасштабные дальние удары по целям на востоке и юге Украины. По его словам:
- перед ракетными ударами 8 декабря российские войска совершили семь разведывательных полетов. Это гораздо больше, если сравнивать с 2 – 3 полетами в предыдущие дни;
- оккупанты пытаются противостоять ограниченной противовоздушной обороне Украины перед ожидаемой широкомасштабной зимней ударной кампанией.
Запад заявил о начале "зимней кампании ударов" по Украине
- Российские оккупанты выпустили по территории Украины утром 8 декабря 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Для этого россияне привлекли 7 самолетов из Саратовской области.
- Враги в Днепропетровской области пытались попасть по объектам инфраструктуры. Наши военные сбили 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской и Киевской областях. К сожалению, в Павлоградском районе Днепропетровщины погиб человек и восемь раненых.
- Издание Sky News написало, что Запад убежден – Россия уже начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине. Ведь для атаки по Киеву враг использовал тяжелую бомбардировочную авиацию. Кстати, Россия не разворачивала и не использовала Ту-95МС последние несколько месяцев.