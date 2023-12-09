Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман прокомментировал утренний обстрел 24 Каналу. По его словам, могла быть конкретная причина.

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"Похолодание. Россияне ждали холодов", – объяснил Гетьман.

Обратите внимание! При понижении температуры удары по энергетической инфраструктуре наиболее разрушительны. Однако в Минэнерго отметили, что в результате атаки 8 декабря не было повреждения энергообъектов.

Кроме того, россияне некоторое время экономили ракеты и запускали исключительно "Шахеды" – чтобы посмотреть, как работает украинская ПВО.

Будут ли регулярные атаки

"Нет, так они сделать не смогут, потому что у них нет такого количества ракет. Анализировали, что их осталось около 850", – отметил Гетьман.

Кажется, что это много, но стоит отметить, что к началу полномасштабного вторжения у них было 900 одних только "Искандер-М". А теперь общее количество ракет составляет менее 900.

Обратите внимание! Россия не может использовать все ракеты против Украины, потому что должна оставить минимум 30% в своих запасах.

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