Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман прокомментировал утренний обстрел 24 Каналу. По его словам, могла быть конкретная причина.
Вашему вниманию Ночью ударили "Шахедами", а утром – ракетами: все, что известно о вражеской атаке по Украине
"Похолодание. Россияне ждали холодов", – объяснил Гетьман.
Кроме того, россияне некоторое время экономили ракеты и запускали исключительно "Шахеды" – чтобы посмотреть, как работает украинская ПВО.
Будут ли регулярные атаки
"Нет, так они сделать не смогут, потому что у них нет такого количества ракет. Анализировали, что их осталось около 850", – отметил Гетьман.
Кажется, что это много, но стоит отметить, что к началу полномасштабного вторжения у них было 900 одних только "Искандер-М". А теперь общее количество ракет составляет менее 900.
Ракетная атака 8 декабря: основное
- Россияне применили 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95, из которых запустили 20 ракет Х-101/555 по Украине. Противовоздушная оборона сбила большинство из них – 14 штук.
- В частности, пострадали Киевская и Днепропетровская области. В результате вражеского удара есть жертвы и разрушения.
- В Sky News написали, что российская атака 8 декабря стала стартом "зимней кампании ударов" по Украине. Западный чиновник в комментарии изданию заметил, что оккупанты почти наверняка накапливали эти ракеты на протяжении последних нескольких месяцев.