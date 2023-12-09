Військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман прокоментував ранковий обстріл 24 Каналу. За його словами, могла бути конкретна причина.

До вашої уваги Вночі вдарили "Шахедами", а зранку – ракетами: усе, що відомо про ворожу атаку по Україні

"Похолодання. Росіяни чекали холодів", – пояснив Гетьман.

Зверніть увагу! Під час зниження температури удари по енергетичній інфраструктурі найбільш руйнівні. Однак в Міненерго зазначили, що внаслідок атаки 8 грудня не було пошкодження енергооб'єктів.

Крім того, росіяни певний час економили ракети й запускали виключно "Шахеди" – щоб подивитись, як працює українська ППО.

Чи будуть регулярні атаки

"Ні, так вони зробити не зможуть, тому що не мають такої кількості ракет. Аналізували, що їх лишилось близько 850", – зазначив Гетьман.

Здається, що це багато, але варто зазначити, що на початок повномасштабного вторгнення в них було 900 самих лише "Іскандер-М". А тепер загальна кількість ракет становить менш ніж 900.

Зверніть увагу! Росія не може використати всі ракети проти України, тому що мусить лишити мінімум 30% у своїх запасах.

Ракетна атака 8 грудня: основне