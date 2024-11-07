Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ВМС ВСУ, капитана 3 ранга Украины Дмитрия Плетенчука в комментарии для Укринформа.

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Украина до сих пор хочет атаковать Крымский мост

Дмитрий Плетенчук отметил, что в информационном пространстве иногда случаются кейсы о неспокойной ситуации в Крыму. Это, как объясняет представитель ВМС, может свидетельствовать о том, что Украина не оставляет без внимания свой временно оккупированный полуостров. И Россия должна тратить огромные ресурсы из-за нашего "внимания" к нему.

И так же они вынуждены максимальные усилия прилагать для сохранения этой незаконной пристройки к Крыму. И в этом смысле Украина не отказывалась от своих планов, и мы делаем все возможное для того, чтобы их реализовать,

– заявил он.

По его словам, решение по поражению Крымского моста будет принимать высшее военное руководство, однако даже по состоянию на сегодня враг вынужден прилагать максимальные усилия для его охраны. Однако Плетенчук уверяет, что россиянам очень трудно дается оборона этого незаконно возведенного сооружения.

"Они вынуждены применять максимально возможное количество систем противовоздушной обороны вокруг этого моста..., они вынуждены задействовать другие виды и рода вооруженных сил..., в том числе так называемую Росгвардию, для того, чтобы осуществлять пропускной режим, как они его называют – "контртеррористический", – говорит он.

На фоне этого пока враг не может использовать мост для переброски военных грузов, но это сооружение остается для них "символом имперской политики". Относительно вероятности запуска альтернативной мосту железной дороги, то, по словам Плетенчука, пока нет подтверждения, что враг имеет этот потенциал.

Интересно, что совсем недавно в Керчи морское течение принесло к берегу новую партию боновых заграждений – пустые баки, уложенные в конструкции из арматуры. Их установили возле Крымского моста для защиты от вероятных атак морских беспилотников.