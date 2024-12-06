В то же время минобороны России уже отчиталось о сбивании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики и российские пропагандистские СМИ.

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Что известно о взрывах в Крыму

По словам очевидцев, взрывы в Керчи еще немного с 05:00. В то же время, жалуются на закрытие незаконно возведенного моста. По предварительной информации, в Керчи громко возле района судостроительного завода "Залив", пишут, что зарево видно в Аршинцево.



В Керчи жалуются на взрывы / Скриншот местных телеграм-каналов

За ночь ПВО уничтожило 33 украинских беспилотников: 14 – над Воронежской областью, 11 – над Курской, 7 – над Белгородской и 1 – над Крымом, сообщает Минобороны России,

– врут пропагандистские СМИ.

Отмечается также, что экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 украинских безэкипажных катера, следовавших курсом в Крым. Однако, как ни странно, подтверждения заявлений россиян нет.