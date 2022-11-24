Про найважливіше, що трапилося на фронті, в тилу та на міжнародній арені, читайте далі. 24 канал зібрав усе, що вам потрібно знати.

Читайте також Масова атака на Київ, виступ Зеленського на Радбезі ООН: хронологія 273 дня війни

03:36 Відбулася чергова зустріч ОДКБ. Під час неї прем'єр Вірменії демонстративно відмовився підписати ключові рішення. Нікол Пашинян вирішив, що його підпису під проєктом "Декларації Ради колективної безпеки ОДКБ та про спільні заходи щодо надання допомоги Республіці Вірменія" не потрібно. Він зазначив, що усі попередні дії союзників демонструють, що вони підтримують подальшу агресію проти Вірменії.

03:34 Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив, що Росія сама може атакувати Бєлгородську область. Таким чином вона матиме можливість звинуватити Україну в нападі на країну-агресорку. Цим "українським наступом" ворог може спробувати вкотре підняти патріотизм, а також об'єднати навколо війни більше росіян.

01:23 У Польщі попросили Німеччину передати ППО Patriot. Але не для себе, а для України. Як зазначив міністр оборони Маріуш Блащак, такий крок ефективніше захистить Польщу від російських ракет.

00:20 У Молдові через масовану ракетну атаку України низка населених пунктів теж залишалася без електроенергії. Але в країні чудово розуміють, хто винен у цьому. Тож там уже запустили флешмоб "У темряві, але без вас". До нього долучилися журналісти, активісти, політики, а також звичайні користувачі мережі.