Триває позиційна війна – окупанти намацують наші слабкі місця, а ми їхні. Про це 24 каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Яка ситуація на Сході

На жаль, загалом по фронту російські війська наступають. За словами речника, ЗСУ не копіюють тактику окупантів і не кидають штурм за штурмом особовий склад.

Наразі українські військові зосереджені на тому, щоб вибивати противника. Потужно працює артилерія, ракетні війська, авіація та високоточна зброя.

Ми б'ємо по їхніх штабах, складах, скупченнях техніки та особового складу. Щодоби росіяни зазнають шалених втрат. ЗСУ тиснуть їх розумно, не втрачаючи масово особовий склад,

– зазначає Чреватий.

Командування тримає руку на пульсі, і невеликий відступ можливий лише задля того, щоб зберегти життя військових, коли вже немає за що триматися. Мікроперемоги росіян є пірровими, глобально вони зазнають невдач. Зусилля й втрати – абсолютно неадекватні.

Відомо, що невелика частина Куп'янського району залишається під окупацією, по річці Оскіл проходить лінія розмежування. Однак звільняти цю ділянку наразі не вигідно. Як відзначає Чреватий, Східний фронт характерний тим, що три області межують з Росією. На двох з них взагалі було створено квазіреспубліки, які слугували плацдармом для підготовки наступу на Україну.

Коли ми зберемо повноцінні резерви, доозброїмося потужною технікою, в першу чергу засобами ураження та штурмових дій – це займе лічені години. Але це буде у рамках великої операції, сенсу втрачати сили на невелику ділянку зараз немає,

– говорить речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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З'явилася інформація, що росіяни перекидають свої війська з Херсонщини на Донеччину. Чреватий зауважує, що наразі масово цього не можна підтвердити, враховуючи погодні умови та відстань до Донеччини та Луганщини. До того ж це потрібно приховувати від нас.

Спостерігаємо за процесом. Коли ми побачимо велике скупчення ворога – завдаватимемо ударів по них, адже не збираємося давати можливість з комфортом розгортати велике угрупування військ проти нас. Це б порушило усю логіку війни,

– підсумував Сергій Чреватий.