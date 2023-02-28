Добыча российского газа падает и падает

Добыча природного газа в России снизилась в январе 2023 года почти на 11%, то есть до 62,7 миллиарда кубометров, сообщают российские СМИ. В целом же за январь-декабрь Россия сократила добычу на 13,3%, показатель составил 522 миллиарда кубометров.

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Интересно, что основной объем снижения пришелся на "Газпром" – 18,4%.

Причиной столь резкого спада стало то, что России некуда сбывать газ, ведь Европа после начала полномасштабной войны в Украине отказалась от него.

Следовательно, уже в феврале 2023 года, несмотря на энергетический шантаж, цена на газ упала впервые за 17 месяцев ниже 50 евро за мегаватт-час. То есть за тысячу кубометров – около 550 долларов.

По данным Bloomberg, по сравнению с августом 2022 года цена в феврале упала более 80%.

А что с нефтью

И в этой области в России произойдут существенные изменения. Страна-агрессорка намерена сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки якобы для того, чтобы ответить Европе за введение потолка цен. Как говорит приспешник Путина, российский вице-премьер Александр Новак, такой шаг должен возобновить рыночные отношения.

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Напоминаем, что с 5 февраля заработали санкции в отношении российских нефтепродуктов. Теперь торговать и транспортировать продукты России можно при условии, если цена не превышает предельных лимитов: