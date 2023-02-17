На сколько упала цена на газ
Несмотря на российский энергетический шантаж, в Европе впервые за 17 месяцев цены на природный газ упали ниже 50 евро за мегаватт-час. То есть за тысячу кубометров – около 550 долларов.
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К слову, цены на нидерландском хабе TTF упали на 6,2% до 48,78 евро за мегаватт-час. Это самый низкий уровень с 31 августа 2021 года.
Почему произошел такой резкий поворот
- Относительно мягкая погода,
- Сокращение энергопотребления,
- Значителен приток сжиженного газа из США и Катара.
Цены на газ упали в диапазон переключения топлива, что говорит о том, что теперь выгоднее использовать газовые электростанции с высокой эффективностью по сравнению с угольными электростанциями с самой низкой эффективностью.
– сказал Стефан Ульрих, аналитик BloombergNEF.
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Кроме того, что цены могут снова и возрасти – если до конца зимы продлится холодная погода или возникнут перебои со снабжением.