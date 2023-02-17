На сколько упала цена на газ

Несмотря на российский энергетический шантаж, в Европе впервые за 17 месяцев цены на природный газ упали ниже 50 евро за мегаватт-час. То есть за тысячу кубометров – около 550 долларов.

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К слову, цены на нидерландском хабе TTF упали на 6,2% до 48,78 евро за мегаватт-час. Это самый низкий уровень с 31 августа 2021 года.

По сравнению с августом 2022 года цены сейчас упали более 80%. Напоминаем, что сокращение августовских поставок российского газа нанесло Европе ущерб примерно в 1 триллион долларов.

Почему произошел такой резкий поворот

Относительно мягкая погода,

Сокращение энергопотребления,

Значителен приток сжиженного газа из США и Катара.

Цены на газ упали в диапазон переключения топлива, что говорит о том, что теперь выгоднее использовать газовые электростанции с высокой эффективностью по сравнению с угольными электростанциями с самой низкой эффективностью.

– сказал Стефан Ульрих, аналитик BloombergNEF.

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Интересно, что аналитики сомневаются в дальнейшем падении цен. Ведь с приближением конца зимы и концом отопительного сезона цены могут сделать газ более экономичным для производства электроэнергии в Европе.

Кроме того, что цены могут снова и возрасти – если до конца зимы продлится холодная погода или возникнут перебои со снабжением.